Kantoorpersoneel PostNL gaat post bezorgen

NOORD-HOLLAND - PostNL komt zoveel postbezorgers te kort dat het personeel op het hoofdkantoor in een brief wordt verzocht bij te springen.

PostNL slaagt er al geruime tijd niet in om voldoende postbezorgers te vinden en vast te houden, waardoor steeds meer post te laat komt, meldt het AD.

"We hebben plannen ontwikkeld, maar voorzien nu al dat deze niet toereikend zullen zijn op een aantal plaatsen in Nederland", staat in de brief aan het vijfhonderdkoppige stafpersoneel van het hoofdkantoor in Den Haag en Hoofddorp. PostNL, die de brief bevestigt, erkent in het schrijven dat de post vaker te laat bezorgd zal worden.

Eén wijk per persoon

"Concreet is de vraag of iedere stafmedewerker in september één wijk wil bezorgen", staat in de brief. Volgens het postbedrijf is de bereidheid onder de collega's om mee te doen 'groot'.

Vakbond FNV reageert bezorgd. "Als het in september al niet lukt met de bezorging, hoe moet het dan met Kerstmis en oud en nieuw, de drukste periode in het jaar?", zegt bestuurder Ger Deleij. "Ik voorzie grote chaos."