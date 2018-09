Deel dit artikel:











Auto uitgebrand in Haarlem: politie doet onderzoek Foto: NieuwsFoto / Laurens Bosch

HAARLEM - Een auto is vannacht in brand gevlogen op de Louis Pasteurstraat in Haarlem. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd is geraakt.

Het vuur werd even voor 04.00 uur vannacht ontdekt. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar mogelijk is er sprake van brandstichting. De politie onderzoekt de toedracht van de brand.