Twee ongelukken vlak na elkaar bij A10 in Amsterdam: Porsche total loss

AMSTERDAM - (AT5) Meerdere auto's zijn vanavond beschadigd geraakt bij twee ongelukken, die vlak na elkaar plaatsvonden, in Amsterdam-West. Een Porsche Cayenne is daarbij total loss geraakt.

Rond 20:45 uur reed de Porsche Cayenne door nog onbekende oorzaak tegen een lantaarnpaal aan de Cornelis Lelylaan, ter hoogte van de op- en afritten naar de A10, aan. De auto raakte zo zwaar beschadigd dat die vermoedelijk total loss is. Over eventuele gewonden is niks bekend.

Twintig minuten later botsten drie auto's op elkaar op de A10 West. Dat gebeurde op het stuk snelweg onder de plek waar het ongeval vlak daarvoor had plaatsgevonden met de Porsche. Bij het ongeluk op de A10 zijn meerdere mensen door ambulancepersoneel nagekeken. Omdat er in één van de auto's kinderen zaten, heeft de politie zogeheten traumaberen uitgedeeld.

De politie heeft beide ongelukken in onderzoek. Of het tweede ongeluk ontstond door kijkers naar het eerste ongeval is niet bekend.