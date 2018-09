'Ouders van gezin uit Hoofddorp omgekomen bij ongeluk in Spanje'

HOOFDDORP - De vader en moeder van een gezin uit Hoofddorp zijn afgelopen donderdag omgekomen bij een auto-ongeluk in Spanje. Dat meldt het Algemeen Dagblad vandaag. De twee kinderen van het gezin en een familielid zouden het incident wel hebben overleefd.

Volgens de krant zijn de kinderen 1 en 5 jaar oud en zou het familielid 23 jaar zijn. Het gezin was onderweg vanuit Marokko naar Nederland toen fatale ongeluk gebeurde. Het is nog niet duidelijk wat de toedracht van het ongeluk was.

Volgens het AD was de overleden man een leraar aan het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp. "Eind vorig week heeft ons het trieste bericht bereikt dat onze dierbare collega Abdelghani Belkhou samen met zijn vrouw in een auto-ongeluk in Spanje om het leven is gekomen", aldus de school tegen het AD.

De school houdt binnenkort een herdenkingsdienst. "Wij vinden het van belang om met alle belangstellenden stil te staan bij het overlijden van Abdelghani."

De ouders worden over enkele dagen in hun geboorteland Marokko begraven.