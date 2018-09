Deel dit artikel:











Vomar-fan opent eigen museum in Den Helder Foto: NH Nieuws

DEN HELDER - Diana van de Poll is zo'n grote fan van de supermarktketen Vomar dat ze thuis in Den Helder een speciaal museum heeft geopend. In het kamertje staan knuffels, winacties, tasjes en zegels uit de lange historie van het Noord-Hollandse bedrijf.

Diana werkt zelf al 28 jaar achter de kassa bij een filiaal in Den Helder. "Een paar jaar geleden wilde ik een kado teruggeven aan het bedrijf, dus begon ik te knutselen met zegels, stickers en actiefolders. Ik kwam zoveel spullen tegen dat ik dacht: 'Hier kan ik wel een museum van beginnen'." Herkenning

En dat deed ze ook. Dit weekend opende het museum haar deuren. "Er zijn al mensen van het hoofdkantoor geweest. Die vonden het allemaal erg leuk. Er zit veel herkenning in aan acties waar iedereen aan meegewerkt heeft." Diana legt uit dat ze veel tijd gestoken heeft in het verzamelen van alle spullen. "Heel veel dingen komen ook van een ruilbeurs die ik georganiseerd heb als caissière. Kinderen konden spulletjes brengen en ruilen tegen een uitgave die ze nog niet hadden. Alles wat ik over had ging naar het ziekenhuis." Het museum van Diana is gevestigd aan de Clematisstraat. "Maar ik ben niet altijd open. Morgen moet ik gewoon weer achter de kassa zitten."