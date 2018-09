Samuel kan niet verrassen op 100 meter in Berlijn

AMSTERDAM - Jamile Samuel heeft bij de World Challenge in Berlijn niet kunnen stunten op de 100 meter. De atlete van Phanos werd zevende in een tijd van 11,38.

Marie-Josée Ta Lou snelde naar de winst in 11,08. De 26-jarige Samuel zette dit jaar haar persoonlijke record op 11,10, maar in Berlijn zat die tijd er niet in.

Begin augustus pakte Samuel nog brons op het EK atletiek. In het Olympiastadion in Berlijn eindigde ze toen op de 200 meter als derde. Op de 100 meter werd ze vijfde op het EK.

Ghafoor op de 4x100 meter

Tijdens de wedstrijd in Berlijn kwam ook Madiea Ghafoor in actie. Op de 4x100 meter werd de atlete vierde met Marije van Hunenstijn, Naomi Sedney en Eefje Boons.