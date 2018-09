Deel dit artikel:











Auto raakt van de weg en belandt in sloot in Schellinkhout Foto: Maurice Amoureus

SCHELLINKHOUT - Een auto is vanmiddag op de Dorpsweg in Schellinkhout van de rijbaan geraakt en in de sloot gecrasht. De bestuurder kwam er zonder ernstige verwondingen vanaf.

Volgens een omstander remde de chauffeur in de bocht heel hard, scheerde hij tussen twee bomen door en belandde hij in de sloot. Hij werd na de crash door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Waarom de man van de weg raakte, is niet bekend. Een bergingsdienst heeft de auto uit het water getakeld en meegenomen.