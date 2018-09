Balende Van den Brom in Almelo: "We hebben onszelf vandaag tekort gedaan"

ALKMAAR - Vlak voor tijd kreeg John van den Brom een gele kaart voor aanmerkingen op de leiding. Het waren de frustraties die bij de Alkmaarse oefenmeester naar boven kwamen. Hij zag zijn ploeg met 3-2 verliezen van Heracles. "Onnodig."

"Aan de bal vond ik ons best aardig tot goed, zonder bal vond ik ons slecht", vertelt Van den Brom zichtbaar teleurgesteld voor de camera. "Wij zijn helemaal niet in de duels gekomen. We hadden dit kunnen voorkomen, als we de dingen hadden gedaan die we normaal gesproken doen."

Lees ook: AZ verslikt zich in Heracles ondanks droomstart

"Schoten uit de tweede lijn"

"Als je ziet hoe vaak Heracles uit de tweede lijn heeft geschoten. Dat is wat ik bedoel dat je niet in het duel komt om het schot eruit te halen." Van den Brom doelt hiermee op de treffers van Mohammed Osman en Lerin Duarte. Beide doelpunten waren schoten van buiten het zestienmetergebied.

Lees ook: Koopmeiners na treurige middag in Almelo: "Zonder bal was het slecht"

Interlandweek

Van den Brom moet de aankomende tien dagen veel spelers missen vanwege interlandverplichtingen. Over twee weken mogen de Alkmaarders zich thuis revancheren tegen Feyenoord. Dit duel is live te volgen via de site, app en facebookpagina van NH.