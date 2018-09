Amsterdam simpel voorbij Den Bosch, Bloemendaal snel klaar met KZ

BLOEMENDAAL - In de Hoofdklasse Heren hebben zich in de tweede speelronde weinig verrassingen voorgedaan. Amsterdam was te sterk voor Den Bosch en Bloemendaal rekende snel af met Klein Zwitserland.

Amsterdam - Den Bosch

In de strijd om de ABN Amro Cup was Den Bosch nog te sterk voor Amsterdam, maar zondag liet de thuisploeg zich niet verrassen. Justin Reid-Ross was de grote man aan de kant van Amsterdam. Het strafcornerkanon was met twee doelpunten goud waard en Boris Burkhardt pikte ook zijn doelpuntje mee. In het Wagenerstadion won Amsterdam daardoor met 3-0 van Den Bosch.

Bloemendaal - Klein Zwitserland

Binnen een kwartier spelen had de thuisploeg de zege al veiliggesteld. Dankzij treffers van Roel Bovendeert, Ingwer Wiese en Yannick van der Drift genoot Bloemendaal na 14 minuten al een 3-0 voorsprong. In de slotfase redde Ruben Versteeg de eer voor Klein Zwitserland, maar zijn treffer was slechts een formaliteit: 3-1.

Overige uitslagen:

HC Tilburg - HGC 1-3

Oranje-Rood - Almere 3-1

SCHC - Kampong 2-7

Pinoké - Rotterdam 1-3