Amsterdam kent prima seizoensstart, Bloemendaal hard onderuit Foto: Pro Shots / Bart Scheulderman

AMSTERDAM - In de eerste speelronde in de Hoofdklasse Dames heeft Amsterdam een keurige overwinning geboekt. Voor Bloemendaal was het allemaal een stuk minder rooskleurig.

Amsterdam - HDM

De dames van Amsterdam speelden een prima eerste wedstrijd tegen HDM. Kelly Jonker scoorde twee keer en zorgde samen met Maria Verschoor, Felice Albers en Marijn Veen voor een 5-0 eindstand in het Wagenerstadion. SCHC - Bloemendaal

Onder coach Nettie van Meesakker maakte SCHC meteen duidelijk dat er niets te halen viel. Laurien Leurink opende de score na 14 minuten, waarna Stichtse via Ginalle Zerbo en Delfina Merino uitliep naar 3-0. Voor rust was de wedstrijd dus al gespeeld, maar ook na de rust hield SCHC de voet op het gaspedaal. Bloemendaal kreeg 2 tegendoelpunten in twee minuten, waardoor er een 8-0 eindstand op het scorebord stond. Overige uitslagen:

Groningen - Kampong 0-3

Hurley - Laren 1-2

Oranje-Rood - Pinoké 3-0

Huizen - Den Bosch 1-3