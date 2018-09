Deel dit artikel:











Arrestatie in onderzoek verongelukte tieners Anna Paulowna: 20-jarige inzittende nu verdachte Foto: Inter Visual Studio

ANNA PAULOWNA - De 20-jarige jongen die gisteren in de auto zat tijdens het fatale ongeluk in Anna Paulowna is door de politie aangehouden. Drie tieners kwamen bij het ongeluk in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven. De verdachte uit Oudesluis en een 17-jarig meisje raakten gewond.

De politie laat op Twitter weten dat ze nog steeds onderzoek doen naar wat er precies is gebeurd vrijdagnacht. De politie is op zoek naar getuigen. Lees ook: Dit weten we over het dodelijke auto-ongeluk in Anna Paulowna Een voertuig met vijf inzittenden botste kort na middernacht op de Sportlaan tegen een lichtmast. Door de klap werden enkele inzittenden uit de auto geslingerd. De inzittenden die de crash niet overleefden zijn twee 16-jarige jongens en een 15-jarige jongen uit Anna Paulowna. Lees ook: Kaarsjes, knuffels en bloemen bij gedenkplek slachtoffers ongeluk Anna Paulowna Langs de Sportlaan in Anna Paulowna is een gedenkplek ingericht voor de slachtoffers. Op de plek van het ongeluk kan je bloemen neerleggen of een kaarsje aansteken. Er staan inmiddels hekken omheen en de gedenkplek groeit met het uur. Minuut stilte

Voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tussen het eerste elftal van SV Kleine Sluis en SV De Koog is vandaag een minuut stilte gehouden op het sportpark in Anna Paulowna. Dat gebeurde ter nagedachtenis aan de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeluk van dit weekend.