Overtuigend Ajax walst over Vitesse heen

AMSTERDAM - Ajax is in Arnhem geen moment in de problemen gekomen tegen Vitesse. De Amsterdammers kenden een eenvoudige middag en wonnen met 0-4.

Ajax knalde weliswaar uit de startblokken in de Gelredome. Hakim Ziyech zette de Amsterdammers met een afstandsschot in de hoek na twee minuten al op voorsprong. Slechts vier minuten later kopte Klaas-Jan Huntelaar vogelvrij al de 0-2 tegen de touwen. Dat betekende de snelste 0-2 voorsprong in 24 jaar voor Ajax.

Doelpunten vallen als rijpe appels

Vitesse had weinig in te brengen in de beginfase, waardoor Ajax simpel kon blijven voetballen. De spelvreugde spatte er vanaf en na achttien minuten resulteerde dat in de 0-3. Dusan Tadic stifte de bal na een slimme pass van Neres achter Vitesse-doelman Eduardo.

Huntelaar in twee keer

Ook na rust was het Ajax dat domineerde. Huntelaar leek tien minuten na rust te scoren, maar de VAR keurde het doelpunt af vanwege buitenspel. In de 58ste minuut maakte Huntelaar hem alsnog. Tadic legde de bal af op de spits, die met een fraaie stift de 0-4 op het scorebord zette.

Eduardo houdt Vitesse op de been

Vitesse kreeg nog wel een paar kansjes, maar Onana hield zijn doel schoon. Aan de andere kant verzuimde Donny van de Beek, die in het veld voor Neres kwam, Ajax op een nog grotere voorsprong te zetten. Ook Huntelaar kreeg de kansen, maar Eduardo voorkwam dat de spits een hattrick kon maken.