Open Studio Dagen: kijkje achter de schermen Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Het is een drukte van belang dit weekend op het Mediapark in Hilversum, want van heinde en verre komen liefhebbers een kijkje nemen achter de schermen op de Open Studio Dagen.

Op deze dagen wordt er een inkijkje gegegeven in wat er allemaal op het park en in de studio's gebeurt.



Je kunt je in stijl laten vervoeren in een limousine, je kunt meerdere studio's bezoeken en de televisietoren. En ja, misschien loop je die ene bekende presentator of presentatrice nog tegen het lijf.