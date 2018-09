Deel dit artikel:











Koopmeiners tóch op tijd fit, verder geen verrassingen bij AZ Foto: Pro Shots / Toon Dompeling

ALKMAAR - Hij was lang een twijfelgeval voor de wedstrijd, maar Teun Koopmeiners zal starten in de wedstrijd tegen Heracles Almelo. De middenvelder van AZ is op tijd hersteld van zijn schouderblessure.

Koopmeiners liep woensdag op de training een schouderblessure op. Zaterdag trainde hij voor het eerst weer mee met de groep, waardoor het spannend was of hij mee zou kunnen doen. Doordat Koopmeiners gewoon kan spelen, verschijnt AZ met dezelfde elf als de voorgaande wedstrijden aan de aftrap. Lees ook: Van den Brom wil meer lef zien tegen Heracles Bij Heracles heeft trainer Frank Wormuth behoorlijk ingegrepen na het debacle bij Willem II (5-0 verlies). Stephen Sama en Yoëll van Nieff zijn vervangen door Maximilian Rossmann en Lerin Duarte. Oud Telstar-middenvelder Mo Osman behoudt zijn basisplaats. Het duel Heracles Almelo - AZ hoor je vanaf 14.30 uur in de radio-uitzending, op Facebook en op de site van NH Sport. Opstelling Heracles Almelo: Blaswich, Droste, Pröpper, Rossmann, Van Hintum, Duarte, Osman, Merkel, Kuwas, Dalmau en Peterson Opstelling AZ: Bizot, Svensson, Hatzidiakos, Vlaar, Ouwejan, Midtsjo, Koopmeiners, Til, Seuntjens, Boadu en Idrissi