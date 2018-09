LIVE Heracles - AZ

Wel of geen Koopmeiners?

Bij AZ is het meespelen van Teun Koopmeiners nog onzeker. De linkspoot liep woensdag op de training een schouderblessure op, maar trainde zaterdag weer met de groep mee. Verder moet AZ het doen zonder de langdurig geblesseerden Rody de Boer, Marko Vejinovic, Calvin Stengs en Stijn Wuytens.

Hoopgevende statistieken

De Alkmaarders kunnen leunen op uitstekende statistieken uit het verleden in Almelo. De afgelopen vier jaar wonnen de Alkmaarders alle duels en scoorden er flink op los (veertien goals). "Het zijn altijd open wedstrijden die we daar spelen. Het is een tegenstander die zich zeker niet zal ingraven. Daar moeten wij op voorbereid zijn", aldus trainer Van den Brom.

De wedstrijd in het AFAS-stadion begint om 14.30 uur en is live te volgen via onze site, apps en op onze Facebookpagina. Edward Dekker en Erik-Jan Brinkman verzorgen het commentaar.