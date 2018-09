Deel dit artikel:











AZ'er Albert Gudmundsson: "Ik hou van mijn leven" Foto: NH Nieuws

ALKMAAR - Albert Gudmundsson kwam half augustus over van PSV naar AZ. De IJslandse aanvaller heeft er alles voor over om te slagen als profvoetballer. "Alles wat ik doe in het leven, staat in het teken van het voetbal."

"Ik hou van mijn leven. En ik geniet er helemaal van als op een dag mijn doelen waar maak. Alles wat ik ervoor heb gedaan. Van de trainingen tot het op tijd naar bed gaan. Dan is het allemaal waard geweest." We praten met Albert Gudmundsson in een eetcafe naast het trainingscomplex van AZ. Hij vertelt openhartig over zijn korte turbulente voetballoopbaan. Op zestienjarige leeftijd verliet de IJslandse international al zijn ouderlijk huis. "Ik ben gewend om stappen te maken. En of je nu voetballer bent of niet, je moet je ontwikkelen en volwassen worden." Lees ook: Van den Brom wil meer lef zien tegen Heracles Bekijk de video voor het volledige gesprek met Gudmundsson. Zondagmiddag speelt hij met AZ om 14.30 uur in Almelo tegen Heracles. Dit duel is negentig minuten live te volgen via Facebook op de NH Sport pagina en ook op deze site.