Deel dit artikel:











Brand in Bussumse bed and breakfast: brandweer redt één persoon via balkon Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen

BUSSUM - In een bed and breakfast aan de Vlietlaan in Bussum woedde vanmorgen een brand. De brandweer moest één persoon via een balkon uit het gebouw redden. Er vielen geen gewonden. Inmiddels is de brand meester.

De brand was kort maar heftig, zegt Veiligheidregio tegen NH Nieuws. Op het moment van de brand zouden er twee personen aanwezig zijn in de bed and breakfast. Ze zijn niet gewond geraakt. Het is onbekend of dit hotelgasten waren of medewerkers. Uit voorzorg werd een traumahelikopter opgeroepen; die is voortijdig afgemeld. Wat de exacte schade is, is nog niet bekend.