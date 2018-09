Automobilist waarschuwt IJtunnelfietser: "You're going to die man!"

AMSTERDAM - Een automobilist heeft vorige week een fietser in de IJtunnel in Amsterdam geprobeerd te waarschuwen. De toerist fietste illegaal richting Amsterdam-Noord.

Dat is levensgevaarlijk, aangezien er geen fietspad in de tunnel is en andere weggebruikers er zo'n zeventig kilometer per uur rijden.

Weg kwijt

"You're gonna die man!", riep de voorbij rijdende autmobilist via zijn geopende zijruit naar de fietser. "Why? You're gonna die! You're gonna die! This is dangerous!" De fietser negeerde de automobilist in eerste instantie en antwoordde daarna dat hij de weg niet wist.

Het is niet de eerste dat fietsers in de IJtunnel belanden. Een groep toeristen gaf eerder de navigatie van Apple de schuld, het bedrijf heeft de navigatie inmiddels aangepast.

