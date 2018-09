Scooterrijdster gewond bij aanrijding met auto in Amstelveen

Deel dit artikel:











AMSTELVEEN - Een scooterrijdster is vannacht gewond geraakt bij een aanrijding met een auto aan de Sportlaan in Amstelveen. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond middernacht op de kruising bij de Beneluxbaan. De scooterbestuurder wilde een voorrangsweg oversteken, maar zag een automobilist over het hoofd. De snorscooter is total loss en ook de auto kan niet meer rijden. De politie deed ongeveer twee uur lang onderzoek.