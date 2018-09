Purmerenders opgeschrikt door knallen: tuinschuur fikt af

Deel dit artikel:











PURMEREND - Er woedde vanmorgen een schuurbrand in de tuin van een woning in de wijk Wheermolen in Purmerend. Van de schuur is weinig over, maar de omliggende woningen bleven gespaard.

Dit gebeurde rond 05:45 uur aan de Alber Schweitzerlaan. Getuigen meldden meerdere knallen te hebben gehoord. Volgens de brandweer zouden er spuitbussen in de schuur hebben gestaan. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.