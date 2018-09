Castricumse Rugby Club hunkert naar nieuw succes

CASTRICUM - Vrolijke gezichten afgelopen zaterdag bij de Castricumse Rugby Club. De club bestaat 50 jaar en daarom speelde het een vriendschappelijke wedstrijd tegen The Dukes uit Den Bosch.

De Castricumse Rugby Club heeft acht kampioenschappen veroverd in het 50-jarig bestaan. De fans wachten sinds 2007 op de volgende. Mats Marcker, de nieuwe trainer van de ploeg, is realistisch: “Natuurlijk missen we die hoogtijdagen, maar we zijn nu anders gaan denken.” De top-vier is het doel, waaruit in de kampioenspoule verder gekeken kan worden.

Vers bloed

De komst van drie nieuwe spelers en de instroom van jeugdig talent zou die doelstelling moeten realiseren. Oud-speler Bart Wierenga heeft daar vertrouwen in: “Ik zou teleurgesteld zijn als we niet mee kunnen doen in de kampioenspoule. Kampioen worden is echt wat anders, maar een club als Castricum moet altijd mee kunnen draaien met de bovenste zes.”