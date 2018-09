Deel dit artikel:











Kind bewusteloos in water gevonden en gereanimeerd in Wognum Foto: Shutterstock

WOGNUM - Een kindje is vanavond gereanimeerd, nadat het bewusteloos in het water in Wognum was gevonden.

Volgens een woordvoerder van de politie leeft het kindje nog en is het naar het Westfriesgasthuis gebracht. Hoe het er nu mee gaat, is niet bekend. Voor het incident werden twee ambulance, twee politieauto's en een traumahelikopter opgeroepen. Laatst genoemde hoefde uiteindelijk niet te landen. Het is ook nog onduidelijk hoe het kind in het water terecht is gekomen.