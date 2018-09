Deel dit artikel:











Dode man aangetroffen in woning Amsterdam Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) In een woning in de C. J. K. Van Aalstraat in Amsterdam is vandaag een lichaam aangetroffen.

Het lichaam werd een paar uur geleden gevonden. De politie doet uitgebreid onderzoek in de straat. Er lopen forensisch rechercheurs in witte pakken en er is een politiecontainer in de straat neergezet. De straat is afgezet met politielint. Over de doodsoorzaak van de overleden persoon is nog niets bekend. De politie verwacht daar morgen mogelijk meer duidelijkheid over te kunnen geven.