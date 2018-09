LIVE: Muzikale avond bij 15de editie van het Hoornse Havenconcert

HOORN - Vanavond barst het Hoornse Havenconcert in de Karperkuilhaven in Hoorn weer los. Vanaf een prachtige locatie vinden op het schip Abel Tasman diverse optredens plaats.

Onze mediapartner Weeff is daar live bij en registreert het hele evenement. Dit jaar is een jubileum voor het drukbezochte muziekfeest, want het Havenconcert wordt voor de 15de keer achter elkaar georganiseerd.

Vanmiddag barstte het festijn al geopend met een optreden van de leerlingen van muziekschool Boedijn. Om 20.00 uur begint de livestream met een optreden van het Amster Quartet met Philippe Elan en het concert wordt afgesloten door the Tibbs. Dit duurt tot ongeveer 22.45 uur.

Kijk hieronder de livestream: