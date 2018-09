Deel dit artikel:











Ziyech was al akkoord met AS Roma Foto: Pro Shots/Stanley Gontha

AMSTERDAM - Hakim Ziyech speelt nog steeds bij Ajax, tot zijn eigen verrassing. Ziyech onthulde zaterdag in een interview met Ajax TV dat hij persoonlijk al rond was met AS Roma. "Maar de clubs niet, dat is jammer. Ik had graag de stap willen maken, maar het mocht niet zo zijn."

De Marokkaanse international wilde deze zomer dus vertrekken uit Amsterdam, maar sluit een verhuizing in de winterstop op voorhand uit. "Ik maak het seizoen af bij Ajax." "Ik geef me honderd procent"

"Nee, eigenlijk had ik niet verwacht dat ik hier nu nog zou spelen", zegt Ziyech. "Maar goed, ik heb geen top-WK gespeeld. Daarna ben ik hier teruggekomen en heb ik gewoon mijn ding gedaan. Dan zet je de knop om en ga je weer volle bak aan de slag. Ik geef honderd procent voor deze club. In winter vertrek ik sowieso niet, dat is niet ideaal. Ik maak dit jaar volledig af bij Ajax." Verbeterd contract

Als beloning kreeg Ziyech een verbeterd contract. "Dat is toch een stukje waardering van de club." Lees ook: Hakim Ziyech heeft verbeterd contract bij Ajax De verbintenis loopt nog steeds tot medio 2021. Volgens de 25-jarige spelmaker toonden naast AS Roma meer clubs interesse, maar die voldeden allemaal niet aan zijn wensen. "Het plaatje moet compleet zijn. Zo lang dat niet zo is, blijf ik bij Ajax." "Niks mis mee om aan tweede ronde te denken"

Met Ziyech als een van de uitblinkers doorliep Ajax met succes drie voorrondes van de Champions League, waardoor de de Amsterdammers nu mogen uitkomen in het hoofdtoernooi. "En als je naar de loting kijkt, is er niks mis mee om aan de tweede ronde te denken. En natuurlijk willen we ook kampioen worden en de beker winnen. Ik denk dat ik nu in de beste fase van mijn carrière zit. Ik ben gelukkig, ik voel me vrij en loop lekker te spelen."