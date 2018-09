Bewoners seniorencomplex Wormerveer 'niet onder indruk van brand'

WORMERVEER - Bewoners van seniorencomplex De Amandelbloesem in Wormerveer laten zich niet uit het veld slaan door de brand in de keuken. Ze halen hun schouders op en gaan verder met de orde van de dag. Dat laten bewoners en het bestuur van de recreatiezaal weten aan NH Nieuws.

Rond middernacht brak daar brand uit in de keuken. "Waarschijnlijk is kortsluiting de oorzaak" zegt Hans Boersma, bestuurslid van vereniging De Amendelbloesem. Vanwege de brand moesten zo'n 80 bewoners hun huizen verlaten. Een naastgelegen woontoren met senioren hoefde niet ontruimd te worden, omdat de rook de andere kant op blies.

'Ik zag blauwe flitsen'

Verschillende bewoners drinken vandaag weer een kopje koffie in de vervangende gemeenschappelijke ruimte. "Ik kan niet zo goed zien, maar ik zag vannacht in een keer allemaal blauwe flitsen en er was rumoer buiten. Ik keek op het balkon en toen zag ik allemaal brandweer, toen wist ik meteen dat het niet goed was," vertelt een bewoner.

"We moesten allemaal naar buiten, dat was wel vervelend. Maar er is goed voor ons gezorgd." Volgens Boersma zijn de bewoners de hele tijd goed in de gaten gehouden en geïnformeerd. "Er was sprake van een opvanglocatie bij de naastgelegen kerk. Deze was al helemaal ingericht. Net op het moment dat we wilde vertrekken met alle bewoners mochten ze al weer terug naar huis." Een bewoner is onwel geworden door de brand en opgevangen door de ambulance.

Schade aan keuken is groot

De schade aan de keuken is groot. Het plafond is zwartgeblakerd, overal liggen gebroken glazen en borden. De gemeenschappelijke ruimte zit onder de roetdelen en het raam van de bijkeuken is weggesmolten. "De politie doet onderzoek en sluit brandstichting uit. Als het wordt vrijgegeven dan gaat de verzekering zijn werk doen en daarna gaan we zo snel mogelijk opruimen."