Twee zwaargewonden na frontale botsing in Vijfhuizen

VIJFHUIZEN - Op de N205 bij Vijfhuizen zijn vanmiddag twee auto's gebotst. De politie meldt dat er twee mensen zwaargewond zijn geraakt.

Volgens een woordvoerder raakte een van de betrokken auto's op de andere weghelft, waarna hij de zijkant van een ander voertuig raakte. De twee inzittenden van de op de andere rijbaan geraakte auto zijn zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van het andere voertuig is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen.

De weg is vanwege de hulpverlening in beide richtingen afgesloten. Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren.