ALKMAAR - Teun Koopmeiners trainde zaterdag weer met de groep mee. De middenvelder moest woensdagmiddag schreeuwend van pijn de training verlaten met een blessure aan zijn schouder.

Het is echter nog wel onzeker of Koopmeiners voldoende hersteld is van zijn blessure om zondag in de wedstrijd tegen Heracles te kunnen spelen.

