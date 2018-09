Regius College in Schagen begint nieuw schooljaar in rouw na verkeersdrama

ANNA PAULOWNA - Het schooljaar op het Regius College in Schagen begint intens droevig. De tieners die vannacht omkwamen bij het noodlottige ongeluk in Anna Paulowna waren twee leerlingen en een oud-leerling van de school.

Op de school zitten 3.300 leerlingen. Op de eerste maandag van het schooljaar halen de leerlingen traditiegetrouw op school hun boeken voor het nieuwe jaar op. Vanmorgen bleek dat twee van hen zijn overleden. Ook een oud-leerling overleefde het verkeersdrama niet.

Lees ook: Dodelijke slachtoffers auto-ongeluk Anna Paulowna zijn drie tieners

"De impact van zo'n gebeurtenis is groot, op zowel medewerkers van de school als op leerlingen. Maandag moeten we hen volop de gelegenheid bieden om stil te staan bij het verdriet", vertelt Anne Hoekstra, voorzitter van het college van bestuur van de school. "Bij een grote scholengemeenschap als het Regius College heb je natuurlijk te maken met vrienden, broers, zussen van de slachtoffers. De impact spreidt zich dus als een olievlek uit."

Stilteruimtes

De school richt daarom op de locaties aan de Emmalaan en de Oranjelaan stilteruimtes in, waar medewerkers en leerlingen steun kunnen vinden bij elkaar, zorgcoördinatoren en schoolpsychologen. "We houden de leerlingen goed in de gaten, ook als de lessen beginnen. Waar ze extra aandacht nodig hebben, bieden we dat."

Lees ook: Burgemeester steekt nabestaanden slachtoffers auto-ongeluk hart onder riem: "Impact is groot"

De medewerkers en leerlingen worden per mail op de hoogte gebracht van de invulling van de start van het nieuwe schooljaar.