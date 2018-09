Jonge Haarlemse club Triple Threat stroomt over van basketbaltalent

HAARLEM - Twee jonge basketballtalenten van de nieuwe Haarlemse bastketbalclub Triple Threat zijn doorgestoten naar Jong Oranje. Yannick en Joryam, zoals de nieuwe sterren heten, zijn niet de enigen die op het punt van doorbreken staan. De club in Schalkwijk stroomt over van het talent.

Yannick en Joryam hebben hun debuut gemaakt in Oranje onder 16. Vorige week schitterden zij op het EK in Servië. Een ander lid van de jonge club Triple Threat gaat basketbal spelen op een high school in Amerika.

De talenten maken coach Dominique Schemmekes trots. "Yannick en Joryam zijn twee heel gedisciplineerde, hardwerkende jongens. Zij hebben er alles voor over om hun ultieme droom te halen."

Die droom is professioneel basketbal spelen, vertelt Joryam: "Basketbal betekent letterlijk alles voor me." Yannick vond de eerste kennismaking met de Europese top een verademing. "Het is eng om te zien wat voor mensen er rondlopen op deze wereld. Hoe lang ze zijn, hoe breed ze zijn. Dan merk je hoeveel je nog moet groeien", zegt de 15-jarige speler die al lang genoeg is om te dunken.

Familie

Hun club Triple Threat wil meer zijn dan een vereniging alleen. Een van de doelstellingen van de overkoepelende stichting is een familie te zijn voor jongeren die anders op straat dreigen te gaan rondzwerven.

Talentontwikkeling en veiligheid zijn andere pijlers van Triple Threat. DJ's, videomakers en dansers krijgen ook de mogelijkheid zich te ontplooien. Dominique Schemmekes: "We willen jongeren helpen het beste uit hun talent te halen."