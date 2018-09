Deel dit artikel:











Verlekkerd kijken naar honderden klassieke racewagens op circuit Zandvoort Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

ZANDVOORT - Drie dagen lang is het voor de autogek genieten van historische racewagens tijdens de Historische Grand Prix op het circuit in Zandvoort. NH Nieuws was vanochtend bij de eerste races, zoals die van de Gentlemen Drivers. Dat is een raceklasse voor historische GT’s en sportscars.

Vanavond vanaf half acht begint een van de hoogtepunten: een parade van golden oldies door het dorpscentrum. Veel van de naar verwachtingen tienduizenden toeschouwers vergapen zich aan de klassieke auto's die ook nog eens met elkaar racen op het circuit. Het gaat om heel specifieke klasses, want er zijn bijvoorbeeld zelfs oude motoren met zijspan te bewonderen. Jaguar

Wat brengt de bezoekers naar Zandvoort? Vader en zoon Bert-Jan en Max struinen alle historische Grand Prix in heel Europa af. In Zandvoort zijn ze al voor de zevende keer. En Tom rijdt zelf in een klassieker die 'op de boulevard tussen de Porsches en Ferrari geparkeerd staan.' Hij deinst er niet voor terug een Jaguar zo mooi te vinden als een vrouwenlichaam. "Ik ben gek op de techniek en vormgeving van de oudere wagens. En op het geluid! Lawaai? Dat is geen lawaai, dat klinkt als muziek in de oren." Formule 1

Met een knipoog stelt de organisatie dat de Formule 1 weer terug is gekeerd in Zandvoort. Vanmiddag was er het FIA Masters Historic Formula One Championship dat 'de gouden tijden van de Formule 1-races op het duinencircuit herleven. Aan de start verschijnen Formule 1-auto’s uit de periode 1968 tot 1985, tevens het laatste jaar van de Grand Prix van Nederland.'