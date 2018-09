Deel dit artikel:











Drie verdachten aangehouden voor poging diefstal elektronicazaak Foto: Inter Visual Studio

BEVERWIJK - De politie heeft drie verdachten aangehouden die vanmiddag betrokken zijn geweest een diefstal in de BCC aan de Parallelweg in Beverwijk. Een van de verdachten is aangehouden in de winkel.

Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Twee andere verdachten werden niet ver bij de winkel vandaan aangehouden. Lees ook: Overval op elektronicazaak in Beverwijk: daders op de vlucht In eerste instantie dacht de politie dat het om een overval ging, waarop agenten massaal uitrukten. In een Burgetnetmelding werd gevraagd uit te kijken naar vijf donker geklede personen en een witte Renault-bus. Na onderzoek bleek het enkel te gaan om een winkeldiefstal. Het is nog niet bekend of er nog meer mensen bij de diefstal betrokken zijn. Ook wordt er nog gekeken of de verdachten iets buit hebben gemaakt.