Raily Ignacio scoort weer voor AFC, Kon. HFC verliest

AMSTERDAM - Raily Ignacio wint ook de tweede wedstrijd van het seizoen voor AFC. De spits scoorde het enige doelpunt tegen Spakenburg. Vlak voor rust viel Philip Ties van Spakenburg uit met een gebroken schouder. Kon. HFC moet het nog zonder punten doen. De Haarlemmers verloren voor de tweede keer op rij, deze keer uit bij Barendrecht (1-0).

AFC- Spakenburg 1-0

32’ 1-0 Raily Ignacio

Maandag in NH Sport, op Facebook en YouTube een reportage over de eerste thuiswedstrijd van Uli Landvreugd, de nieuwe trainer van AFC. Later een samenvatting van de wedstrijd, maar de pegel van Raily Ignacio kan je hier vast zien.

AFC deelt de koppositie met Jong Sparta en mogelijk met meer teams, afhankelijk van de wedstrijden die nog niet afgelopen zijn.

Opstelling AFC: Zonneveld, Kulhan (Kwee/77), Linthorst, Jansen (Hoek/12), Van den Houten; K. Teijsse, Richard, Y. Teijsse; Belarbi (Jesse/61), Ignacio, Grootfaam

Opstelling Spakenburg: Ter Wielen; v.d.Neut, Beijer, Misidjan; Gravenbeek, Oostinjen (Koelewijn/81), Vreekamp, De Bondt; Sterling, Waalkens (Bitter/71), Ties (v.d. Sande/46)

Barendrecht – Kon. HFC 1-0

76' 1-0 Martijn



Kon. HFC verliest ook de tweede wedstrijd van het seizoen. Later een samenvatting van de wedstrijd.

Opstelling Barendrecht: v.d. Ploeg; Rosario Almeida (Dorst/73), Aarts , Samsey, Van Deelen, Monster, á Cohen, Navajas Sanchez, Martijn (Dogan/77), Mourits, Masrhalmi (Oulad-Ali/86)

Opstelling Kon.HFC: Boks; Hols, v.d. Slot, Boer, Wilffert, Weistra; Glim, Driever (Mounji/71), Noordmans (Kroon/82); van Son (v.d. Linden/61), Tadmine