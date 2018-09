Enorme verslagenheid in Anna Paulowna na dodelijk ongeluk: "Blij dat ik ze een knuffel heb gegeven"

ANNA PAULOWNA - De verslagenheid in Anna Paulowna is groot, nadat daar vannacht drie tieners omkwamen bij een auto-ongeluk. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is volgens de politie nog onduidelijk.

Een voertuig met vijf inzittenden botste kort na middernacht op de Sportlaan tegen een lichtmast. Door de klap werden enkele inzittenden uit de auto geslingerd. Twee 16-jarige jongens en een 15-jarige jongen uit Anna Paulowna kwamen hierbij om het leven. Een 20-jarige man en een 17-jarig meisje die ook in de auto zaten, raakten gewond.

Een vriendin van een van de slachtoffers stond vanmiddag in tranen bij de plek waar vannacht het fatale ongeluk gebeurde. "Ik had ook in die auto kunnen zitten. Mijn vader belde mij gisteren om 21.00 uur dat ik naar huis moest komen en ben toen weggegaan. Gelukkig heb ik ze nog een afscheidsknuffel gegeven", vertelt een geëmotioneerde vriendin.

Volgens NH Nieuws-verslaggever Koen Bugter gaan er verschillende verhalen rond over wat er vannacht is gebeurd. Zo wordt er mogelijk gesproken over een straatrace. Andere zeggen dat ze een achtervolging hebben gezien. Een politiewoordvoerder wilde deze lezingen niet bevestigen. "Wij doen onderzoek naar wat er is gebeurd. Wij horen allerlei verhalen, maar bij het onderzoek baseren wij ons op feiten." De politie roept getuigen op zich te melden.

Veel mensen verleenden gisteravond hulp of waren getuigen van de nasleep van het ongeluk. Voor hen werd in de nabijgelegen sporthal Veerburg een opvanglocatie geregeld. Daar was de verslagenheid groot, zegt Pieter Boontjes, exploitant van de horeca in Veerburg. Hij werd midden in de nacht gebeld om hulpverleners, familieleden en ooggetuigen op te vangen, zo'n veertig mensen bij elkaar. "Het gebeurde hier bijna recht voor de deur. De mensen waren in shock, wisten zich geen houding te geven. Sommigen hebben geholpen met reanimeren.'"

'Gedachte uit naar ouders'

Burgemeester Jaap Nawijn gaat vandaag nog op bezoek bij de familie van de slachtoffers. "Mijn eerste aandacht gaat uit naar de ouders", aldus de burgemeester. "Ik heb inmiddels begrepen dat het op prijs wordt gesteld dat ik vanmiddag nog bij de getroffen families op bezoek ga."