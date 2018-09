Deel dit artikel:











Overval op elektronicazaak in Beverwijk: daders op de vlucht Foto: NH Nieuws

BEVERWIJK - Op de BCC aan de Parallelweg in Beverwijk is vanmiddag een overval gepleegd. De politie is op zoek naar de daders.

Volgens een Burgernet-bericht wordt er gezocht naar een witte Renault-bus met daarin vijf personen. De personen in de bus zijn donker gekleed. Het voertuig is een oud model met een geel kenteken dat lijkt op 5MRJ. De politie benadrukt de daders niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.