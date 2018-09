Dennis Kaars speelt verder bij Quick Boys

MONNICKENDAM - Dennis Kaars voetbalt verder bij Quick Boys in de derde divisie. De 30-jarige Monnickendammer heeft zijn contract bij FC Den Bosch laten ontbinden en tekende voor twee jaar bij de ploeg uit Katwijk.

Kaars maakte vorig seizoen op 29-jarige leeftijd voor het eerst zijn opwachting in het betaalde voetbal bij FC Den Bosch. Het seizoen daarvoor was hij met 41 doelpunten nog topscorer bij De Dijk.

De Monnickendammer was bij FC Den Bosch op een zijspoor beland, nadat de club in handen kwam van Kakhi Jordania, die veel spelers uit het buitenland heeft aangetrokken. Kaars liet daarom zijn nog dorlopende contract ontbinden. Hij had vorig seizoen in het begin een aantal basisplaatsen in Den Bosch en scoorde uiteindelijk zes keer.