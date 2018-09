Anja opnieuw wereldkampioen vissen: "Ons aasrecept was optimaal"

ASSENDELFT - Vandaag staat ze op het Open NK Dames in Akersloot, nog geen week nadat Anja Groot uit Assendelft voor de derde keer goud won op het WK Vissen in Polen. Ze zal weer alles op alles zetten. "Ik heb een winnaarsmentaliteit."

Als vierjarig meisje begon ze al met vissen. "Op een picknickkleedje, samen met mijn ouders," vertelt Anja aan NH Nieuws. Daarna volgden wedstrijdjes op de camping en inmiddels vist ze al jaren aan de internationale top.

66 vissen

Afgelopen weekend won ze het World Championship Coarse Angling, oftewel het WK zoetwatervissen voor dames in Polen. Lekker mijmeren aan de waterkant is er niet bij. "Het is hard werken. In twee keer vier uur tijd moet je zoveel mogelijk kilo vis vangen. Ik ving 66 vissen en daarmee kwam de teller op 9,5 kilo." Anja won het WK individueel, de groepswinst ging dit jaar naar Frankrijk.

Elk WK moet ze met haar team de strategie aanpassen. "Vorig jaar in Hongarije zaten er vooral kleine visjes in het water. Toen had ik er ruim zeshonderd nodig om te winnen." In de voorbereiding kijken ze wat de vissen graag lusten. "De vissen in Polen hielden erg van wormen. Ons aas-recept was echt optimaal dit keer, dat heeft bijgedragen aan de winst."

"Gevecht tussen vis en mij"

Wat vindt Anja nou zo leuk aan vissen? "Ik houd van winnen. Ik vind het zo bijzonder dat ik iets vang wat onder water zwemt, het is een gevecht tussen mij en de vis. Een gevecht dat ik elke keer hoop te winnen." Hoewel Anja ook graag vis eet, zet ze haar vangst altijd weer terug. "Dat is de 'catch and release'-methode, alles gaat na de weging weer terug het water in."

Dit weekend mag ze weer aan de bak, maar tussendoor was er even tijd voor een feestje. "Familie en buurtgenoten hadden mijn huis versierd, echt fantastisch. Er was taart, champagne en heel veel bloemen."