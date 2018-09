Ten Hag: "We zullen vol aan de bak moeten"

AMSTERDAM - "We zullen vol aan de bak moeten zondag", zei trainer Erik ten Hag van Ajax over het uitduel met Vitesse.

Ten Hag voorziet een zware kluif in Arnhem meldt hij op de site van de club. "Vitesse is altijd een lastige tegenstander. Iedere club heeft ploegen waar ze het altijd lastig tegen hebben. Bij ons zijn dat Vitesse, ADO Den Haag en FC Utrecht. We zullen vol aan de bak moeten zondag."

"Geen wedstrijd is makkelijk"

Toch weet hij ook dat zijn ploeg groeiende is. "Geen enkele wedstrijd is makkelijk, dat hebben we aan Heracles Almelo gezien. Maar we nemen nu vertrouwen van de Champions League-duels mee. De spirit is goed."

Nog geen teamtraining Dolberg

Ten Hag moet het nog steeds doen zonder Kasper Dolberg. "Ik hoor net goed nieuws, dat hij een paar goede stappen vooruit heeft gezet", aldus de coach. Maar Dolberg heeft nog geen teamtraining mee kunnen doen. "Hij stond acht maanden buitenspel, dus hij moet eerst fit worden en goed trainen. Je zou de conclusie kunnen trekken dat het WK te zwaar was voor hem."