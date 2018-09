Schoten gelost in Amsterdam-Oost: "Ik had wel in de vuurlinie kunnen staan"

AMSTERDAM - (AT5) In de Semarangstraat in Amsterdam-Oost zijn vanochtend meerdere schoten gelost. Een buurtbewoner hoorde de schoten en zag later de politie in de straat zoeken.

"Het waren niet echt losse knallen. Het was achter elkaar door, dus het klonk wel als een soort automatisch wapen." Volgens de buurtbewoner klonken er tussen de acht en tien knallen.

Tweede schietpartij

Op beelden is te zien hoe de forensische opsporing kogelhulzen die op straat achterbleven, onderzoekt. Direct na de schietpartij zou er een auto zijn weggereden. De politie is nog op zoek naar die wagen. Het is niet bekend of er gericht geschoten is. Wel bleek de achterruit van een auto kapot te zijn, mogelijk door de inslag van een kogel.

De buurtbewoner vertelt dat kortgeleden ook al geschoten is in de buurt. "Het is nu al twee keer in twee maanden, dan denk je wel van 'jezus, ik had mijn fiets vanochtend kunnen pakken en dan had ik misschien wel in een vuurlinie gestaan'. Natuurlijk niet een echt fijn gevoel."