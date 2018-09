Butter en Nageeye starten in Marathon van Amsterdam

Butter was in 2012 de derde Nederlander ooit die in Amsterdam onder de magische grens van 2.10.00 dook. De Castricummer finishte dat jaar na 2.09.58. Butter eindigde vorig jaar nog als zesde in de marathon van New York, vlak voor Koen Naert (België), onlangs gekroond tot Europees kampioen op marathon.

Nageeye start voor de derde keer in Amsterdam. Hij werd vorig jaar Nederlands kampioen met een nationaal record van 2.08.16.

"Als organisatie zijn we bijzonder trots op het feit dat Abdi Nageeye en Michel Butter opnieuw hebben gekozen voor de TCS Amsterdam Marathon", zegt directeur Cees Pronk van het hardloopevenement. "Zij geven ons als organisatie het vertrouwen en willen hun ambities waarmaken."

Nageeye slaagde er vorige maand niet in een medaille te winnen op heet EK in Berlijn. Hij leek op weg naar een plak maar kreeg in de slotfase van de marathon kramp. Michel Butter meldde zich vanwege een blessure af voor het EK.

