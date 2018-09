LIVE: NH Events bij het Oldtimerfestival en de Boerenversmarkt

HUIZEN - Het is het laatste weekend van de zomervakantie, waarin NH Events weer op zoek gaat naar de leukste evenementen bij jou in de buurt. Vandaag zijn we bij het Oldtimerfestival en de Boerenversmarkt.

Dat is allemaal live te volgen via de Facebookpagina van NH Events.

We beginnen de dag in Huizen, waar er een parade van auto's van voor de oorlog door de gemeente zal trekken tijdens het jaarlijkse Oldtimerfestival. Vanaf 12.15 uur is het spektakel live te volgen.

In de middag gaan we verder in Slootdorp, waar voor de vijfde keer de Boerenversmarkt wordt gehouden. Alles wat lekker en bijzonder is uit de regio, laten tuinders en boeren zien en proeven aan de bezoekers. Kijk vanaf 14.30 mee!