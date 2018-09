Van den Brom wil meer lef zien tegen Heracles

ALKMAAR - AZ reist zondag in de vierde speelronde van de eredivisie af naar Almelo. Daar neemt de huidige nummer twee van de competitie het op tegen Heracles, de nummer elf. Een goed moment om de negatieve nasmaak van het doelpuntloze gelijkspel tegen Vitesse van vorige week weg te spoelen.

"We hebben zelf te weinig gevoetbald", blikt John van den Brom terug op dat duel. "Als je die wedstrijd nog eens terugkijkt zie je heel veel mogelijkheden onbenut voor ons om het in het voetbal te zoeken. We speelden te snel de lange bal en waren bang om iemand uit te spelen."

Pak slaag Heracles

Tegenstander Heracles maakte vorige week geen beste beurt, het verloor met liefst 5-0 van Willem II. "Die zullen ook getergd zijn. Ook zij willen de afgelopen wedstrijd wegspoelen met een goed resultaat. Maar als je naar onze wedstrijd kijkt, denk ik dat wij ook beter kunnen."

Uitstekende statistieken

AZ kan leunen op uitstekende statistieken uit in Almelo. De afgelopen vier jaar wonnen de Alkmaarders vier keer en scoorde het maar liefst veertien keer. "Het zijn altijd open wedstrijden die we daar spelen. Het is een tegenstander die zich zeker niet zal ingraven. Daar moeten wij op voorbereid zijn."

Van den Brom kan vrijwel zeker geen beroep doen op Teun Koopmeiners. Doelman Piet Velthuizen zit voor het eerst bij de selectie.

Heracles Almelo - AZ begint zondag om 14:30 en is geheel te volgen via de livestream op onze Facebookpagina

