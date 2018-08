Grote brand in appartementencomplex Wormerveer, pand gedeeltelijk ontruimd

WORMERVEER - In appartementencomplex De Amandelbloesem aan de Vinkenstraat in Wormerveer heeft vannacht een grote brand gewoed. De brand is geblust, maar vanwege de rookontwikkeling wordt een deel van het gebouw ontruimd.

De brand is ontstaan in de laaggebouw van het complex, waar zo'n tachtig mensen wonen, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland weten. Dat gedeelte wordt vanwege de rookontwikkeling ontruimd. Bewoners worden tijdelijk opgevangen in de Molukse kerk, verderop in de straat.

Het gaat voornamelijk om senioren, zo laat de woordvoerder weten. Of er slachtoffers zijn gevallen is nog niet bekend. Omdat de rook nauwelijks is doorgedrongen tot de woontoren, worden de bewoners van dat gedeelte niet geëvacueerd.

Behalve zelfstandige appartementen zijn in het complex ook diverse welzijnsorganisaties gevestigd.

Opvang

Nu de brand is geblust richt de brandweer zich vooral op de ontruiming van het pand en de opvang van de bewoners. Hoe de brand is ontstaan, wordt op een later moment onderzocht.