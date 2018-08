Brand in seniorencomplex Wormerveer, pand ontruimd

WORMERVEER - In seniorencomplex De Amandelbloesem aan de Vinkenstraat in Wormerveer heeft vannacht brand gewoed. De brand brak rond middernacht uit en was vrij snel geblust, maar vanwege de forse rookontwikkeling moesten ongeveer tachtig bewoners hun appartement uit.

De brand is ontstaan in de laaggebouw van het complex, waar zo'n tachtig mensen wonen, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland weten. Tijdens het blussen, waarvoor zo'n tien brandweerwagens werden ingezet, werd het pand vanwege de forse rookontwikkeling ontruimd. Bewoners worden tijdelijk opgevangen in de Molukse kerk, verderop in de straat.

De geëvacueerde bewoners worden begeleid door medewerkers van de ambulancedienst, die ook hun gezondheid in de gaten houden. "Want ze worden midden in de nacht uit hun slaap gehaald", aldus de woordvoerder.

Bewoner onwel

Of er gewonden zijn gevallen, is nog niet bekend. Wel is één bewoner onwel geworden en door medisch personeel opgevangen. Of dat een direct verband met de brand of de rookontwikkeling had, kan de woordvoerder nog niet zeggen.

De rook heeft forse schade aangericht in het complex. "Maar wat dat betekent voor de terugkeer van de bewoners naar hun appartementen is nog onduidelijk", aldus de woordvoerder. De Molukse kerk dient als tijdelijke opvanglocatie, benadrukt hij.