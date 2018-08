Deel dit artikel:











Mike Snoei heeft zin in een biertje Foto: Pro Shots / Remko Kool

VELSEN-ZUID - Telstar-trainer Mike Snoei had na afloop van de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht zin in een biertje. Zijn ploeg won in de slotfase met 2-0 door goals van Facundo Lescano en Toine van Huizen. "Het duurde zo lang voordat wij een goal maakten. Dan ben je aan het einde wel toe aan een drankje."

"Die goal bleef lang uit", refereert Snoei naar de 1-0 in de 78e minuut. "We hadden het dikverdiend om eerder te scoren." "De laatste tien minuten waren illustratief", vervolgt de oefenmeester. "Jong FC Utrecht speelde met een grote muur van zes verdedigers, met vier mensen daarvoor. Probeer dat maar eens kapot te spoelen. Het duurde zo lang."