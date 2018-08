Scooter botst met auto in Hilversum

HILVERSUM - Een scooter is vanavond op de Soestdijkerstraatweg in Hilversum gebotst met een auto. Volgens een getuige zijn twee personen hierbij gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde rond 20.30 uur ter hoogte van verpleeghuis Heydeborg. Op de foto's is te zien dat de schade aan de scooter groot is. Een ooggetuige meldt dat de bestuurder en de persoon die achterop zat gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. De chauffeur van de auto is ongedeerd.

Hoe het met de slachtoffers gaat, is niet bekend. Het is ook niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.