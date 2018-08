Jong Ajax pakt punt tegen FC Den Bosch

DEN BOSCH - Jong Ajax heeft zijn derde wedstrijd gelijkgespeeld tegen FC Den Bosch. In de slotfase kwamen de Amsterdammers langszij, na een vroeg tegendoelpunt: 1-1.

Miscommunicatie bij Jong Ajax zorgde voor het eerste doelpunt van FC Den Bosch. Een lange bal viel precies tussen Stan van Bladeren en zijn verdedigers. Stefano Beltrame profiteerde en maakte de 1-0.

Kaartenregen

Kaj Sierhuis schoot na een half uur voorlangs en verzuimde daarmee gelijk te maken. Later in de eerste helft had hij nog een grote kans, maar miste nogmaals. Scheidsrechter Siemen Mulder eiste in de eerste helft een hoofdrol op. In de wedstrijd werden felle duels uitgevochten, die veelvuldig op een gele kaart werden getrakteerd. In de blessuretijd was het helemaal raak: Oussama Bouyaghlafen kreeg zijn tweede gele kaart na een confrontatie met Najavo Bakboord.

Ajax komt langszij

Jong Ajax mocht dus door met een mannetje meer, maar veel merkten de toeschouwers daar niet van. Met nog twintig minuten op de klok liet Ryan Gravenberch zich zien met een schot op het doel van FC Den Bosch. Keeper Wouter van der Steen redde knap. Even later werd hij boos op zijn verdediger Mats Deijl, die de bal ongelukkig onder hem door zag glippen. Jurgen Ekkelenkamp zag zijn kans schoon en maakte de 1-1.

Op zoek naar de zege

De Amsterdammers gingen nog serieus op zoek naar de zege. Sierhuis en Pereira hadden nog meerdere kansen, maar benutten ze niet. Zo bleef het gelijk in Den Bosch, Jong Ajax heeft nu vier punten uit drie gespeelde wedstrijden en staat daarmee op de tiende plaats.

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen, Deijl, Kersten, Velkov, Van der Winden, Felida, Verbeek (Rodrigues/72), Beltrame (Marchioni/45), Blummel (Gashi/62), Sappinen, Bouyaghlafen

Opstelling Jong Ajax: Van Bladeren, Bakboord, Schuurs, Botman (Bijleveld/69), Bakker, Ekkelenkamp, Jensen, Gravenberch, Kühn (Pereira/60), Sierhuis, Lang (Ylätupa/7)