Drukste maand ooit voor KNRM Enkhuizen

ENKHUIZEN - Het Enkhuizer reddingstation van de KNRM heeft de drukste maand ooit achter de rug. De vrijwilligers kwamen in totaal 35 in actie voor - zoals ze het zelf noemen - een scala aan incidenten.

Motor- en brandstofproblemen kwamen het vaakst voor, meldt de KNRM op haar website. Daarnaast voeren de vrijwilligers uit voor onder meer vastgelopen zeiljachten, mogelijke drenkelingen en een zoekactie naar een zeiljacht in nood.

De vele acties vormen 'een zware belasting voor onze vrijwillige bemanning, waarvan een deel op vakantie is in deze zomerperiode', schrijft de KNRM. Toch zijn ze er dankzij een goede planning in geslaagd om voortdurend voldoende vrijwilligers beschikbaar te houden.

App

De redders worden bovendien steeds vaker via de eigen app gealarmeerd. Waar doorgaans de meeste alarmeringen via het Kustwacht-centrum binnenkomen, kwamen er in augustus ook relatief veel hulpverzoeken via de applicatie KNRM helpt binnen.

De vrijwilligers juichen die ontwikkeling toe, want daardoor zijn ze beter in staat om de hulpverlening op de situatie af te stemmen. Daarnaast weten de vrijwilligers dankzij de app direct waar een schip in nood zich bevindt, en om wat voor schip het gaat.