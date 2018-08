Beschonken automobilist neemt de benen na achtervolging door Zaandam

ZAANDAM - De politie van Zaandam heeft vannacht een 31-jarige beschonken bestuurder van de weg gehaald. Omstreeks 5.10 reed een man de politie met zeer hoge snelheid tegemoet op de Heijermansstraat in de richting van het centrum.

De politie zette de achtervolging in, die ten einde kwam in de Tjalkstraat. De Zaandammer was echter niet voor één gat te vangen en zette het op het lopen, zo meldt de politie op Facebook.

Hijgend

Erg ver kwam de op de vlucht geslagen man niet. Hij werd hijgend aangehouden op de Schepenlaan en is direct overgebracht naar het politiebureau in Zaandijk.

Op het bureau weigerde de man alle medewerking en wilde geen blaastest afleggen. Zeer waarschijnlijk zal hij hierom de hoogst mogelijke straf krijgen. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.