Vliegende auto tentoongesteld in Enkhuizen

ENKHUIZEN - Toen Enkhuizer Ted den Ouden tien jaar geleden investeerde in een vliegende auto, verklaarde iedereen hem voor gek. Dat is tegenwoordig wel anders, want vandaag wordt de zogeheten PAL-V bij bierbrouwerij De Werf in Enkhuizen tentoongesteld.

"Het was mijn moeder die ooit met een krantenartikel erover kwam aanzetten', legt Ted uit. In 2004 hoorde hij over de plannen voor de bouw van een vliegende auto en besloot te investeren in het project.

"In plaats van een vrijmibo, oftewel vrijdagmiddagborrel, houden we hier de 'flymibo' waarbij iedereen uit Enkhuizen welkom is om de auto te bekijken".

Rijbewijs én vliegbrevet

In maar liefst drie minuten tijd kan de auto transformeren naar een gyrokopter. Om hem te mogen besturen heb je een rijbewijs én een vliegbrevet nodig. Er is plaats voor twee personen en je kunt er 160 kilometer per uur mee rijden. De ontwikkeling ervan heeft ruim tien jaar in beslag genomen.

Omdat de PAL-V nog moet worden getest, is hij voorlopig nog niet op de weg te vinden. Wereldwijd zijn er al wel zo'n 45 exemplaren verkocht. Het futuristische voertuig kost een half miljoen euro en zal begin 2019 klaar zijn.